У п’ятницю, 5 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прокоментував можливість повернення до жорсткого карантину та поточну ситуацію із захворюваністю в Україні.

Ось у деяких країнах - у Вірменії, в Ірані - кажуть, що у них почалась вже друга хвиля коронавірусу. Чи не загрожує це і нам? Бо українці, як бачимо, дещо розслабились і не дуже уважно виконують рекомендації медиків щодо захисту від інфікування. Чого ви очікуєте?

Вірменія показує той приклад, який не потрібно повторювати. Коли відпускаємо карантинні обмеження, це не значить, що карантин закінчився і не потрібно виконувати норми, які прописані Міністерством охорони здоров'я. Це значить, що треба дотримуватись цих норм і пом'якшувати саме ті сфери економіки, які прописуються, і чітко слідкувати протиепідемічним нормам, які запускаються. У першу чергу, людям - носити маски сьогодні у приміщеннях, мити руки або обробляти їх антисептиком і дотримуватись соціальної дистанції. Для бізнесу, для сфери економіки, будь то ресторан чи спортивний зал, будь то засіб для пересування - там є чіткі норми, яких потрібно дотримуватись. І в першу чергу сьогодні треба дотримуватись норм, а не думати про надприбутки, оскільки можна втратити й ті прибутки, які сьогодні є. Тут треба знайти баланс, золоту середину, і рухатись уперед. Тільки таким чином, плавно й поетапно виходячи з карантину, ми не дозволимо виникнути другій хвилі або спалаху коронавірусної хвороби вже влітку цього року.



Чи допускаєте ви варіант, що поселений карантин доведеться повертати? Знову зупиняти транспорт чи закривати магазини? Чи такого варіанту вже не буде?

Я б не сказав, що такого варіанту точно не буде. Хотілося б, щоб його не було. Хотілось би, щоб усі норми, які прописуються, виконувались, і ми спокійно вийшли з карантину. Сьогодні ми бачимо, що більшість областей наближається в нас все ж таки до цифри 12 на 100 тисяч населення, і динаміка в цьому випадку може бути позитивною. Водночас є динаміка росту в інших областях, тому треба оцінювати кожну область. І сьогодні, коли адаптивний карантин вже працює, регіональні комісії техногенно-екологічної безпеки на місцях бачать, які сфери впливають на це поширення, і можуть приймати певні жорсткіші протиепідемічні обмеження, ніж є в загальнонаціональному карантині.



Що ви можете відповісти тим, хто стверджує, що не можна довіряти нашій статистиці щодо коронавірусу? Чи справді у нас робиться достатньо тестів?

Сьогодні я можу чітко сказати, що Міністерство охорони здоров'я не приховує жодної статистики. Чітко публікуємо дані про захворюваність, смертність і про кількість тестів, які ми проводимо як методом полімеразної ланцюгової реакції, так і імуноферментного аналізу. Переглядаємо алгоритми тестування і робимо все можливе для того, щоб збільшити кількість тестів, враховуючи як економічну складову, так і лабораторні потужності.



Чому і досі у нас стільки інфікованих серед лікарів? В чому причина? У них і досі нестача захисних костюмів та інших засобів захисту? Чи в чомусь ще?

Ми говорили про цю причину. Це, знову ж таки, одна із причин, чому варто довіряти українській статистиці, оскільки ми не приховуємо захворюваність серед медичних працівників. Напевно, це вперше за всі спалахи й епідемії, які існували в нашій країні. Чому так відбувається? Тому що питання інфекційного контролю, а це комплекс заходів, який захищає і медичного працівника, і пацієнта, який перебуває в лікарні - це не одного дня або місяця справа, щоб налагодити цю систему. Повинен бути комплексний підхід. Забезпеченість засобами індивідуального захисту в інфекційному контролі стоїть як четвертий етап. Це останній такий форпост захисту. На жаль, у нас немає таких умов, тому ми й розпочали забезпечувати саме медичних працівників засобами індивідуального захисту для того, щоб унеможливити їх подальше інфікування. Сьогодні забезпеченість лікарень засобами індивідуального захисту достатня, але, в той же час, продовжуються закупівлі для того, щоб забезпечити стовідсотковий гарантований місячний запас у кожному закладі охорони здоров'я, який надає медичну допомогу хворим із коронавірусною хворобою.