Купити будинок в Італії за один євро. У регіоні Калабрія на південному заході країни відновили акційну пропозицію. Тамтешня комуна вважається найбезпечнішою, там немає жодного хворого на коронавірус. До того ж, умови продажу найлояльніші - покупець має сплатити 250 євро застави, та відреставрувати будівлю за три роки. Інакше нового власника нерухомості оштрафують. На 20 тисяч євро.

Цю програму місцева влада почала ще торік і назвала "Операція "Краса". Поки молодь залишає регіон у пошуках роботи, нових жителів приваблюють і мальовничими краєвидами, і знижками. Рік тому за 1 євро виставили сотню житлових будинків і у місті Муссомелі - це на півдні Сицилії. Головна умова така ж - протягом року зробити капітальний ремонт придбаного будинку.