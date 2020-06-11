Суд по делу МН17: в МИД России сделали заявление [ Редактировать ]
Об этом сообщает ТАСС.
В ходе своих выступлений голландские прокуроры пытались отвести от Украины любые подозрения, что украинские средства ПВО в день катастрофы в районе трагедии якобы не функционировали.
Также Захарова утверждает, что "обвинение прямо указывает, что ЗРК "Бук" Вооруженных сил Украины были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости от места трагедии".
И все это на фоне утверждений, что именно Россия действует якобы недобросовестно, пытается завести следствие в тупик и так далее.
Следствие обходит стороной вопрос об ответственности Киева в связи с незакрытием воздушного пространства в зоне боевых действий.
И, конечно, никуда не годится то, что по целому ряду рассматриваемых в суде эпизодов в качестве доказательной базы делались ссылки на данные, полученные непосредственно от СБУ - явно заинтересованной стороны.
Она также подчеркнула, что Россия не является стороной уголовного процесса, ведущегося окружным судом в Гааге. Россия следит за ходом разбирательства с точки зрения соблюдения прав российских граждан, против которых выдвинуты обвинения.
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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