Дело Сивохо: когда пройдет заседание суда [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июня, в 14:30 в Печерском райсуде Киева (улица Владимирская, 15) состоится судебное заседание по иску Сергея Сивохо против ветеранов российско-украинской войны Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли.
12 марта ветераны сорвали незаконную презентацию "Платформы примирения" экс-советника СНБО Сивохи, после чего ребят безосновательно задержали силовики. Патриотов, которые не побоялись противостоять власти, обвиняют в хулиганстве.
Согласно обвинениям, защитникам Украины грозит до 5 лет заключения. Таким образом власти пытаются "закрыть рот ветеранам", которые активно выступают против капитуляционной власти Зеленского.
Заседание из Печерского райсуда будет транслироваться в YouTube.
по теме
Дело против Писарука и Бахматюка возобновлено незаконно: генпрокурор должен выполнить решение суда (документ)
5 июня Печерский районный суд Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько
Суд подтвердил незаконность решения о заочном аресте Бахматюка
Решение суда о незаконности объявления заочного ареста Константина Жеваго подтверждает незаконность объявления в розыск Олега Бахматюка при аналогичных обстоятельствах
Богатыревой отменили меру пресечения
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой
Стрельба в Броварах: под стражу взяли 20 подозреваемых
В понедельник, 1 июня, в 10:00 суд будет избирать меру пресечения еще одному подозреваемому по делу о стрельбе в Броварах
Домушники атакуют: воры массово расставляют "метки"
В четверг утром, 11 июня, в Киеве, на Оболони, камеры наблюдения зафиксировали домушника