В пятницу, 12 июня, в 14:30 в Печерском райсуде Киева (улица Владимирская, 15) состоится судебное заседание по иску Сергея Сивохо против ветеранов российско-украинской войны Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли.

12 марта ветераны сорвали незаконную презентацию "Платформы примирения" экс-советника СНБО Сивохи, после чего ребят безосновательно задержали силовики. Патриотов, которые не побоялись противостоять власти, обвиняют в хулиганстве.

Согласно обвинениям, защитникам Украины грозит до 5 лет заключения. Таким образом власти пытаются "закрыть рот ветеранам", которые активно выступают против капитуляционной власти Зеленского.

Заседание из Печерского райсуда будет транслироваться в YouTube.