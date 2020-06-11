Головпоштампт хочуть пустити з молотка. Головний офіс Укрпошти на Майдані - можуть продати за 1 мільярд гривень.

А все тому, що утримувати таку будівлю - це велика розкіш. Та ще й на ремонт Головпоштампту потрібно мінімум 75 мільйонів гривень. Про все це сьогодні розповів гендиректор Укрпошти - Ігор Смілянський. До того, він каже, розташування на головній вулиці столиці заважає роботі. Особливо під час мітингів і демонстрацій. Тож Смілянський пропонує залишити операційну залу як музей, а решту приміщень продати.