Головний офіс Укрпошти на Майдані хочуть пустити з молотка [ Редактировать ]
Головпоштампт хочуть пустити з молотка. Головний офіс Укрпошти на Майдані - можуть продати за 1 мільярд гривень.
А все тому, що утримувати таку будівлю - це велика розкіш. Та ще й на ремонт Головпоштампту потрібно мінімум 75 мільйонів гривень. Про все це сьогодні розповів гендиректор Укрпошти - Ігор Смілянський. До того, він каже, розташування на головній вулиці столиці заважає роботі. Особливо під час мітингів і демонстрацій. Тож Смілянський пропонує залишити операційну залу як музей, а решту приміщень продати.
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