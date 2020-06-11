Коронавірус та карантин. Виплати лікарям та медреформи. Кредити від МВФ та безробіття. А ще як COVID-19 може зірвати українські місцеві вибори. Прем'єр сьогодні зібрав журналістів, аби відзвітувати про 100 днів роботи свого уряду. З прес-конференції повернулася - наша Ірина Баглай.

100 днів уряду. Перших. І, як згодом оптимістично заявить прем'єр - не останніх.

Журналісти в очікуванні. Кількість запрошених обмежена. Температура по залу - 36,5. Скринінг на вході обов'язковий.

Це 50 осіб тут виміряли всі столи вони на потрібній відстані, є 4 людини за столом всі норми дотримані, ми будемо працювати в масках, але можете приспустити.

Проте в масках не всі. Прем'єр - пунктуальний. Приходить навіть на хвилину раніше. І одразу починає про здобутки.

Це не уряд мрійників не уряд для піару.

Далі говорить про перший виклик. Світового масштабу. 100 днів потому - самі себе оцінили: як не допустили масштабного поширення коронавірусу в Україні.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Україні:

Ми опанували коронавірус йшли по помірному так званому помірному сценарію ми не звалились у прірву.

Та все ж коронавірус призвів до ускладнень: загострив - хронічні проблеми в медицині. Їх врахують під час другого етапу медреформи, якій бути і бути в строк, каже Денис Шмигаль. І додає: питання виплат медикам 300-відсоткових надбавок - вирішене. З фонду на боротьбу з COVID-19 уже витрачено півсуми. І закликає українців не розслаблятися. А тим більше після сьогоднішнього антирекорду.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми не передбачаємо найближчим часом змінювати систему управління карантином в нашій країні. Якщо в критичній кількості областей ми будемо бачити таке гіперболічне зростання то буде приводом для прийняття рішення.

Коронавірус вдарив і по економіці. Без роботи і заробітків опинились майже 300 тисяч людей. Особливо постраждав малий та середній бізнес. Прем'єр обіцяє півмільйона робочих місць та дешеві кредити.

А гроші від МВФ обіцяє спрямувати на соціальну сферу, пенсії та боротьбу з коронавірусом. Світові прогнози щодо осінньої економічної кризи для України прем'єр відкидає.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Це така напевно типова страшилка що буде кінець. Ми не бачимо критичних загроз які б виникли в серпні вересні чи в жовтні економіка стабільна, ситуація складна.

Але восени може виникнути інша проблема.

Чи плануєте ви в жовтні якщо буде критична кількість хворих такий сценарій, як відміна виборів.

Денис Шмигаль прем'єр-міністр України:

Якщо в країні будуть підстави для запровадження тотального карантинного обмеження, то напевно ми будемо вимушені перенести вибори.

Та все ж зараз усі налаштовані на вибори. І гроші на це є, і адаптивний механізм поки працює.