Прем'єр-міністр України відзвітував про 100 днів роботи свого уряду [ Редактировать ]
Коронавірус та карантин. Виплати лікарям та медреформи. Кредити від МВФ та безробіття. А ще як COVID-19 може зірвати українські місцеві вибори. Прем'єр сьогодні зібрав журналістів, аби відзвітувати про 100 днів роботи свого уряду. З прес-конференції повернулася - наша Ірина Баглай.
100 днів уряду. Перших. І, як згодом оптимістично заявить прем'єр - не останніх.
Журналісти в очікуванні. Кількість запрошених обмежена. Температура по залу - 36,5. Скринінг на вході обов'язковий.
Це 50 осіб тут виміряли всі столи вони на потрібній відстані, є 4 людини за столом всі норми дотримані, ми будемо працювати в масках, але можете приспустити.
Проте в масках не всі. Прем'єр - пунктуальний. Приходить навіть на хвилину раніше. І одразу починає про здобутки.
Це не уряд мрійників не уряд для піару.
Далі говорить про перший виклик. Світового масштабу. 100 днів потому - самі себе оцінили: як не допустили масштабного поширення коронавірусу в Україні.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Україні:
Ми опанували коронавірус йшли по помірному так званому помірному сценарію ми не звалились у прірву.
Та все ж коронавірус призвів до ускладнень: загострив - хронічні проблеми в медицині. Їх врахують під час другого етапу медреформи, якій бути і бути в строк, каже Денис Шмигаль. І додає: питання виплат медикам 300-відсоткових надбавок - вирішене. З фонду на боротьбу з COVID-19 уже витрачено півсуми. І закликає українців не розслаблятися. А тим більше після сьогоднішнього антирекорду.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Ми не передбачаємо найближчим часом змінювати систему управління карантином в нашій країні. Якщо в критичній кількості областей ми будемо бачити таке гіперболічне зростання то буде приводом для прийняття рішення.
Коронавірус вдарив і по економіці. Без роботи і заробітків опинились майже 300 тисяч людей. Особливо постраждав малий та середній бізнес. Прем'єр обіцяє півмільйона робочих місць та дешеві кредити.
А гроші від МВФ обіцяє спрямувати на соціальну сферу, пенсії та боротьбу з коронавірусом. Світові прогнози щодо осінньої економічної кризи для України прем'єр відкидає.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Це така напевно типова страшилка що буде кінець. Ми не бачимо критичних загроз які б виникли в серпні вересні чи в жовтні економіка стабільна, ситуація складна.
Але восени може виникнути інша проблема.
Чи плануєте ви в жовтні якщо буде критична кількість хворих такий сценарій, як відміна виборів.
Денис Шмигаль прем'єр-міністр України:
Якщо в країні будуть підстави для запровадження тотального карантинного обмеження, то напевно ми будемо вимушені перенести вибори.
Та все ж зараз усі налаштовані на вибори. І гроші на це є, і адаптивний механізм поки працює.
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