В Україні зафіксували антирекорд інфікувань коронавірусом [ Редактировать ]
Такого ще не було за весь час пандемії. В Україні - антирекорд інфікувань.
За добу майже 700 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали вдвічі менше. Двадцять один пацієнт помер. І сьогоднішня невтішна статистика доволі серйозно вплинула і на загальну. Уже більше 29 тисяч людей перехворіли на COVID-19. У п'яти регіонах - спалахи. Найгірша ситуація зараз у Києві та області, на Львівщині та Рівненщині. А причина такого зростання - легковажність українців. Тож у МОЗ вже заговорили, що карантинні послаблення можуть згорнути.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Такого антирекорду в нас ще не було. Навіть у самі важкі часи - у квітні, коли в нас була напружена ситуація. У нас відбувається пом'якшення карантину. Коли ми йшли на це, ми, в тому числі, слухали вас, розуміли, що ви всі втомилися. Але вони були чітко прораховані з урахуванням тих заходів безпеки, які повинні бути. Чомусь усі вирішили, що їх можна вже не дотримуватися повністю.
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