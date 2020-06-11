Такого ще не було за весь час пандемії. В Україні - антирекорд інфікувань.

За добу майже 700 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали вдвічі менше. Двадцять один пацієнт помер. І сьогоднішня невтішна статистика доволі серйозно вплинула і на загальну. Уже більше 29 тисяч людей перехворіли на COVID-19. У п'яти регіонах - спалахи. Найгірша ситуація зараз у Києві та області, на Львівщині та Рівненщині. А причина такого зростання - легковажність українців. Тож у МОЗ вже заговорили, що карантинні послаблення можуть згорнути.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: