Соціальний захист, економіка та фінанси: жінки-лідери та політики обговорили важливі питання на з’їзді в Одесі [ Редактировать ]
Могло би бути краще. Так жінки-лідери оцінили перші 100 днів роботи уряду. З'їзд за участі матерів, громадських діячок та політиків відбувся в Одесі. Говорили і про соціальний захист, і про економіку та фінанси. Зокрема, і про те, куди підуть гроші від МВФ. Учасники з'їзду переконані - до пенсіонерів та сімей з дітьми вони навряд чи дійдуть.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Женщины сегодня очень четко выступили с призывом к премьеру, к президенту, к парламенту - либо изменить госполитику, это - проиндексировать соцстандарты, подготовить четкий план реструктуризации, защитить малообеспеченые семьи, вернуть им люготы и компенсации. Либо пускай они уходят в отставку. Женщины настроены решительно. И мы просим нашу власть не будить в женщинах зверя.
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