Могло би бути краще. Так жінки-лідери оцінили перші 100 днів роботи уряду. З'їзд за участі матерів, громадських діячок та політиків відбувся в Одесі. Говорили і про соціальний захист, і про економіку та фінанси. Зокрема, і про те, куди підуть гроші від МВФ. Учасники з'їзду переконані - до пенсіонерів та сімей з дітьми вони навряд чи дійдуть.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":