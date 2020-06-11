Підтримка бізнесу: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко закликає державу захистити вітчизняних підприємців [ Редактировать ]
Підтримка бізнесу. Через карантин найбільше збитків зазнали підприємці. Не врятували й анонсовані урядом "дешеві" кредити. Адже більшість просто не можуть їх отримати.
Олена Іванівна - приватний підприємець, на ринку майже тридцять років. Пенсія у жінки - мінімальна, змушена і далі працювати. Але справи через карантин ідуть геть погано. Центральний ринок у Кривому Розі роботу відновив ще місяць тому, але торгівля стоїть.
Олена Іванівна, приватний підприємець:
Всю жизнь налоги платила, всю жизнь, хоть и предпринимателем была, мне пенсию минимальную, как предпринимателю, хотя у меня есть и стаж, и все есть. Это издевательство над нами, это надо работать до ста лет, пока ноги вперед не протянешь.
Підтримати малий бізнес влада обіцяла регулярно чи не з моменту запровадження карантину. Та більшість ФОПів ані допомоги, ані хоча б кредитів пільгових не отримали.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Предпринимателям, что работают здесь, как никому нужна госсударственная помощь. Анонсировали, что выдадут 50 тысяч таких кредитов на 2 млрд. грн, а выдали 605 кредитов на 380 млн. грн по стране, в масштабах страны это ничего. Надо просто выдавать людям деньги, бюджет должен предусмотреть выдачу денег, не балываться с кредитами, не давать вот этих ложных надежд, а выдавать людям и на поддержку, и на бизнес как делают другие страны.
І не лише малий бізнес страждає, на межі виживання опинилися вітчизняні виробництва. У цьому цеху виготовляють запчастини для гірничовидобувної техніки. Та купувати продукцію охочих небагато. Завод не може конкурувати з іноземними виробниками.
Сергій Паливода, директор ТОВ "Інтербайт":
Продукция идет с Китая дробилки сейчас позавозили и плюс продукция сейчас идет с Российской Федерации те самые брони, наши брони не хуже работают чем ихние, вот людей у нас вобщей сложности 80 человек, откуда людям зарплаты брать как выкручиваться?
Викрутитися без підтримки держави вітчизняна промисловість аж ніяк не зможе.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Задача наша первая: это помочь этому предприятию и десяткам тысяч таких как оно, потому что эти проблемы у всех, должно госсударство защищать своего производителя, должны быть нормальные вменяемые цены на энергоносители, на электроэнергию, должны быть нормальные цены на сырье, отслежываться, чтоб не было спекуляций. Правительство не может с ними справиться.
по теме
Критична ситуація у вітчизняній психіатрії: у регіонах гадають, як врятуватися від наслідків медичної реформи
Другий етап медреформи матиме катастрофічні наслідки для вітчизняної психіатрії. Про це кажуть лікарі та експерти галузі
В условиях тяжелейшего кризиса правительство бросило людей и предприятия на произвол судьбы - Юрий Бойко
Юрий Бойко в ходе рабочей поездки в Кривой Рог сделал заявление
Проблеми децентралізації: Юрій Бойко закликав владу зважено проводити адміністративну реформу у регіонах
Чому після реформи у деяких селах можуть зникнути соціально важливі об'єкти та як цьому запобігти?
Никакие попытки "Слуг народа" перекроить Избирательный кодекс не спасут их от краха на местных выборах - Юрий Бойко
Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление
У Верховній Раді збирають підписи за відставку Арсена Авакова
Депутатам набридла одноманітність. Тільки-но призначили новий уряд, як знову хочуть міняти міністрів. І по черзі вимагають відставок