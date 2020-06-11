Підтримка бізнесу. Через карантин найбільше збитків зазнали підприємці. Не врятували й анонсовані урядом "дешеві" кредити. Адже більшість просто не можуть їх отримати.

Олена Іванівна - приватний підприємець, на ринку майже тридцять років. Пенсія у жінки - мінімальна, змушена і далі працювати. Але справи через карантин ідуть геть погано. Центральний ринок у Кривому Розі роботу відновив ще місяць тому, але торгівля стоїть.

Олена Іванівна, приватний підприємець:

Всю жизнь налоги платила, всю жизнь, хоть и предпринимателем была, мне пенсию минимальную, как предпринимателю, хотя у меня есть и стаж, и все есть. Это издевательство над нами, это надо работать до ста лет, пока ноги вперед не протянешь.

Підтримати малий бізнес влада обіцяла регулярно чи не з моменту запровадження карантину. Та більшість ФОПів ані допомоги, ані хоча б кредитів пільгових не отримали.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Предпринимателям, что работают здесь, как никому нужна госсударственная помощь. Анонсировали, что выдадут 50 тысяч таких кредитов на 2 млрд. грн, а выдали 605 кредитов на 380 млн. грн по стране, в масштабах страны это ничего. Надо просто выдавать людям деньги, бюджет должен предусмотреть выдачу денег, не балываться с кредитами, не давать вот этих ложных надежд, а выдавать людям и на поддержку, и на бизнес как делают другие страны.

І не лише малий бізнес страждає, на межі виживання опинилися вітчизняні виробництва. У цьому цеху виготовляють запчастини для гірничовидобувної техніки. Та купувати продукцію охочих небагато. Завод не може конкурувати з іноземними виробниками.

Сергій Паливода, директор ТОВ "Інтербайт":

Продукция идет с Китая дробилки сейчас позавозили и плюс продукция сейчас идет с Российской Федерации те самые брони, наши брони не хуже работают чем ихние, вот людей у нас вобщей сложности 80 человек, откуда людям зарплаты брать как выкручиваться?

Викрутитися без підтримки держави вітчизняна промисловість аж ніяк не зможе.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":