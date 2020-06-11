М'ясо падає в ціні, але українці все одно стали менше його купувати. У людей не має грошей. Усе з'їв карантин.

Чи можна здешевити національний стратегічний продукт - свинину? Наші кореспонденти в Рівному та Києві дослідили, чого вартує нині виростити кабана і за якою ціною можна придбати м'ясо та сало на столичному ринку.

Он зіллячка вкину - хай воно їсть. От бачте. Паць-паць, паць. Таке пацятко, але треба ше ого-го коло нього напрацюватися.

Свиняче меню в Євгенії Кочубей із села Дитиничі перевірене роками. Жодних преміксів. Усі продукти з городу - зерно, картопля, трава. А поросятам ще й молоко. Але на таких еко-кормах свині ростуть не надто швидко.

Євгенія Кочубей, жителька села Дитиничі:

Ну десь зо два місяці. - А скільки треба, щоб виріс? - З півтора року треба погодувати, щоб виріс такий як треба - півтора року, щоб м'ясо було.

Пані Євгенія вирощує свиней, щоб прогодувати свою сім'ю. Має двоє поросят і великого кабана під сотню кілограмів. Каже: це важка щодення праця. Та ще й затратна.

Євгенія Кочубей, жителька села Дитиничі:

Якщо я купила пару поросят заплатила дві шістсот, а ще поки я їх кормлю, то, навєрно, треба ще зо три тисячі дати, то буде десь зо п'ять тисяч.

Якщо раніше селяни охоче вирощували свиней, бо продавали м'ясо і заробляли. То зараз, кажуть, свинину не мають куди здавати. А перекупники пропонують копійки.

А це вже один з найбільших свинокомлексів Рівненщини. На фермі понад вісім тисяч тварин - м'ясні данські породи. Вони швидко набирають вагу. Весь процес відгодівлі - автоматизований. У меню кормові добавки.

Роман Дрозд, директор підприємства:

Завозяться сухі корми, тобто пшениця ячмінь, шротова група - соняшник, соя і в кормоцеху вони змішуються, подрібнюються.

Підприємство лише відгодовує та продає живих свиней. Їх купують переважно супермаркети. За останні три роки - відпускна ціна майже не змінилася, а от попит - значно впав.

Роман Дрозд, директор підприємства:

Не кожен собі може позволити м'ясо. Якщо поросятко коштує десь до двох тисяч, а продаєм це буде десь біля п'яти тисяч. То можливо якусь частину і заробляєм, тому що ми на кредитах. Податки все.

Але пандемія та неврожай таки змінять цінники на свинину. Хоча здорожчання не буде відчутним. Бо дефіциту м'яса - немає, був би покупець.

Чи є покупці у м'ясних відділах? Ідемо на київський ринок. Сало тут у середньому по 120 гривень за кілограм. Недешево. А елітне Генеральське - всі 300. Щодо самого м'яса, то відбірна свинина за ціною черешні - 100 грн. Ошийок - півтори сотні.

В ціні сейчас свинина подешевшала. Сало подешевшало на 10 грн. І я скажу, шо м'ясо тоже не дорого.

Люди стали вже менше, раніше як приїжджали, то на неділю брали м'ясо, сумками, а зараз приїжджають так кілограмчик, два на шашлик, кусочок сальця, телятинки імено діткам і там хто на дієті.

Микола Стрижак, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України:

Наша маса людей не виїхала на роботу за кордон, відповідно приток грошей не був. І люди просто перестали купувати цю продукцію. І ця продукція пішла якби вниз ціна.

Пішла ціна донизу і на птицю.

Індюшатина впала зараз, не на багато там на 10 гривень. А курка ми самі вирощуєм її, корма сильно дорогі, тому курка зараз на місці.

От тільки причини здешевлення різні. Українська свинина у нас для українців. Її виробництво орієнтоване на внутрішній ринок, а в людей зараз немає грошей її купувати. А от курятина якраз ішла на експорт. Донедавна ми продавали за кордон третину усього м'яса птиці. Зараз усе змінилось.

Денис Марчук, заступник Голови Всеукраїнської аграрної Ради:

Були виявлені фактично зараження по пташиному грипу і ЄС швидко відреагувало закрила свої кордони на експорт української продукції. Китай так само відреагував і ми побачили, що ця кількість, яка виробляється знову ж таки починає більше реалізовуватися на території України, відповідно цінова позиція на цей продукт знизилась.

Але суттєвого зниження цін чекати не варто. М'яса українцям точно вистачить, були б тільки гроші.