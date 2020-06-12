Російські окупаційні війська сьогодні чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає. За інформацією Міноборони, на Луганському напрямку бойовики двічі обстріляли українські позиції.

З мінометів 82 калібру, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів.

Крім того, на Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру противник обстріляв наші укріплення поблизу Верхньоторецького, а згодом у районі Авдіївки ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

На всі ворожі обстріли українські військові оперативно та жорстко відповідали з наявних вогневих засобів, - повідомили в Міноборони. Втрати російських найманців уточнюються.