Бойовики застосували на Донбасі протитанкові гранатомети [ Редактировать ]
Російські окупаційні війська сьогодні чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає. За інформацією Міноборони, на Луганському напрямку бойовики двічі обстріляли українські позиції.
З мінометів 82 калібру, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів.
Крім того, на Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру противник обстріляв наші укріплення поблизу Верхньоторецького, а згодом у районі Авдіївки ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
На всі ворожі обстріли українські військові оперативно та жорстко відповідали з наявних вогневих засобів, - повідомили в Міноборони. Втрати російських найманців уточнюються.
по теме
На Донбасі не припиняються ворожі провокації
Українським захисникам довелося відкривати вогонь у відповідь на ранкові провокації окупантів в районі Оріхового і Новгородського
Бойовики застосовували на Донбасі заборонені калібри
Російські найманці знову застосовують заборонені калібри. Зокрема, біля Кримського били зі 120-мм мінометів, а неподалік Широкиного з 82-мм
Загострення на передовій: бойовики застосували на Луганщині важку артилерію
Ситуація на передовій загострюється - у хід пішла важка артилерія, заборонені міномети, а також гранатомети і кулемети
На передовій не вщухають ворожі обстріли
Російські окупати били з важких мінометів на Луганщині, та півдні Донеччини. Також застосували безпілотник, з якого скидали гранати
На Донбасі бойовики атакують позиції оборонців
Трьох українських бійців поранено минулої доби на Донбасі. Окупанти 16 разів обстріляли наші позиції. Гатили із важких мінометів на Луганщині