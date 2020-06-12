Карантин карантином, а вступ до вишів ніхто не скасовував. Із понеділка в Україні розпочнеться пробне незалежне тестування, а з 25 червня - сесія ЗНО. Як на дільницях будуть дотримуватися правил карантину та хто за цим слідкуватиме?

До місця проведення ЗНО випускників підвозитимуть на шкільних автобусах. За це відповідає місцева влада. З дотриманням спеціального режиму, відстань між дітьми - півтора метри, всі у медичних масках. Запрошення на іспити всі абітурієнти вже отримали.

Валерій Бойко, в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти:

На сьогодні 379 493 особи зареєстровані для проходження основної сесії ЗНО. На всіх інформаційних сторінках учасників розміщено запрошення-перепустки з чітким зазначенням, в першу чергу, пунктів, куди вони мають з'явитися відповідно до чітко вказаного часу.

Пара рукавичок, медична маска, санітайзер - усім цим абітурієнтів забезпечить держава, - обіцяють в Міністерстві освіти. На вході медпрацівник безконтактно вимірюватиме температуру - передбачена норма не більше, ніж 37.2. Якщо цифра вища - випускника можуть не пустити до аудиторії.

Валерій Бойко, в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти:

Ми розуміємо, що не всі наші діти є відмінними за станом здоров'я, ми розуміємо, що певна категорія наших дітей мають захворювання, серед яких може триматися, так звана, субфібрильна температура. Ми радимо всім таким дітям взяти довідки від лікувальних установ, власних сімейних лікарів, які б підтверджували факт наявності субфібрильної температури.

В аудиторії за дотриманням карантинних норм слідкуватимуть мобільні групи, створені на базі Держспоживчслужби. Про порушення інформуватимуть органи місцевої влади. Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня, з інших предметів - 17 червня.