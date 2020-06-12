Добова статистика нових інфікувань на коронавірус - невтішна. Втім, кількість проведених тестів за останні два тижні зросла майже вдвічі. До того ж, саме два тижні тому в Україні почали проводити тестування методом імуноферментного аналізу який дозволяє виявляти навіть тих, хто хворів чи хворіє безсимптомно. Тож, чому статистика інфікувань зростає - через послаблення карантину, або через більш активне тестування населення?

За час епідемії в Україні провели майже 460 тисяч ПЛР-тестувань та понад 60 тисяч досліджень методом імуно-ферментного аналізу - вони дозволяють виявляти у людини наявність антитіл, які виробляються в ураженому вірусом організмі.

Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю:

С помощью ИФА можно увидеть как острый инфекционный процесс, так и процесс, который уже человек, скажем так, переболел - неважно в какой форме. В Украине начали больше тестировать население. Это говорит о том, что просто у нас увеличивается охват тестируемого населения.

Два тижні тому за добу в Україні загалом проводили близько 11 тисяч тестувань. Нині ж - удвічі більше. Минулої доби провели понад 20 тисяч досліджень. До того ж, скоротилися черги у більшості українських лабораторій, за винятком Львова, Луцька та кількох районних центрів.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

У наших лабораторіях, які проводять полімеразну ланцюгову реакцію, ми значно зменшили кількість черг. І тепер у більшості лабораторій результати видаються не пізніше, ніж через одну добу. У місті Києві була черга близько 7 тисяч зразків. На сьогодні всі дослідження зроблено "під нуль". Робляться дослідження "сьогодні на сьогодні", або "сьогодні на завтра".

Натомість, є й інший бік статистики: вільних ліжок в інфекційних стаціонарах - дедалі менше. Особливо з настанням спеки, коли замість того, щоб якомога частіше провітрювати приміщення, люди вмикають кондиціонери.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

За 11 днів в місті Києві заповненість ліжок збільшилась з 35 до 46 відсотків. Тобто, на 11 відсотків за 11 днів. Це кількість ліжок, які були передбачені для COVID-19.

Експерти наголошують: аналізувати статистику необхідно комплексно. І стверджувати, що через послаблення карантинних обмежень відбувається спалах інфекції - ще зарано.

Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю

Невозможно сказать сейчас, что у нас больше или меньше стало заболевать людей. Единственное, однозначно, мы поминаем, что у нас идет только нарастание "первой волны".

У Британії нині проводять майже 200 тисяч тестувань щодня. За часів найбільшого спалаху COVID-19 британський уряд наголошував, що підхід до ведення статистики в усіх країнах різний. Мовляв, Лондон зараховує всі смерті - і в лікарнях, і в будинках для літніх людей, і в домашніх умовах. А так роблять не всі держави. Приміром, в Італії до звіту не вносили випадки домашньої летальності без діагнозу. Втім, дедалі частіше лунають заклики до громадського розслідування дій влади, щодо боротьби з коронавірусом. А людям по всьому світу радять не нехтувати найголовнішими правилами: дотримуватися соціальної дистанції, якомога частіше провітрювати приміщення та мити руки.