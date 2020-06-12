Ще майже 300 мільярдів доларів спрямує уряд Японії на підтримку місцевого бізнесу та населення, що постраждали від пандемії коронавірусу.

Це вже другий законопроект, який схвалив японський парламент за час епідемії. У квітні на підтримку економіки вже виділяли близько 240 мільярдів доларів - тоді громадянам виплатили по тисячі доларів допомоги.

Від початку пандемії в країні заразилися понад 17 тисяч людей. Більше 15 тисяч вже одужали.