В Японії розширили програму державної допомоги для малого бізнесу та населення [ Редактировать ]
Ще майже 300 мільярдів доларів спрямує уряд Японії на підтримку місцевого бізнесу та населення, що постраждали від пандемії коронавірусу.
Це вже другий законопроект, який схвалив японський парламент за час епідемії. У квітні на підтримку економіки вже виділяли близько 240 мільярдів доларів - тоді громадянам виплатили по тисячі доларів допомоги.
Від початку пандемії в країні заразилися понад 17 тисяч людей. Більше 15 тисяч вже одужали.
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