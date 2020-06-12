233 км/час: установлен новый антирекорд скорости в Украине [ Редактировать ]
На автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский камеры автоматической фиксации "поймали" Volkswagen Touareg белого цвета с государственным номером АА969***, который разогнался до 237 км/ч. Это новый антирекорд скорости на дорогах Украины, сообщает Патрульная полиция.
Второе место по скорости установил Audi A6 с госномером АВ550*** - 213 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М06 Киев-Чоп, где разрешенная скорость - 110 км/ч.
В четверг, 11 июня, камеры наблюдения зафиксировали 47 автомобилей, которые двигались со скоростью свыше 170 км/ч. "Героем дня" стал автомобиль Skoda Fabia с номерным знаком ВО 357***, который в течение дня нарушил скоростной режим 10 раз.
Ранее сообщалось, что после установки камер автоматической фиксации на дорогах резко сократилось количество нарушителей.
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