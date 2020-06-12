Как новый статус Украины влияет на возможное членство в НАТО [ Редактировать ]
Статус партнера НАТО с расширенными возможностями не влияет на возможное членство Украины в альянсе. Данный статус предполагает расширение двухстороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.
НАТО признало Украину партнером по расширенным возможностям. Предоставление нового статуса направлено на усиление сотрудничества стран-участниц альянса с Украиной за весомый вклад в операции и миссии НАТО.
В альянсе напомнили, что Украина предоставляла военных для участия в операциях в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений.
Союзники высоко ценят этот вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности.
Также сообщается, что новый статус обеспечит Украине доступ к другим программам НАТО, а также более широкому обмену информацией.
На сегодня Украина является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый партнер имеет индивидуальные отношения с НАТО.
Статус Украины как партнера по расширенным возможностям не влияет на решения относительно членства в НАТО. Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, в отношении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.
Напомним, Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО.
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