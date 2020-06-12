В п'ятницю, 12 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко проаналізував домовленості з МВФ.

- Як ви оцінюєте меморандум про співпрацю з МВФ? Та чи можливо виконати ці зобов'язання?

У меня другое мнение. Я считаю, что подписание такого меморандума с потерей части нашей государственности, а там абсолютно четко есть несколько пунктов, которые свидетельствуют о полном внешнем управлении страной, - это унизительно для нашей страны. Более того, тех денег, которые нам дают по условию "стэнд бай" хватает только для того, чтобы отдать те же долговые обязательства, которые есть у страны. Гораздо проще было бы обратиться в МВФ по экстренному финансированию и перенести выплату внешних долгов не с МВФ, а с владельцами облигаций. И тогда и деньги остались бы в стране. Мы бы получили около 3 млрд экстренного финансирования, и перенесли бы выплату примерно 140 млрд, которые должны владельцам облигаций. Их хватило бы как раз и на поддержку бюджета, и инфраструктуры, и медиков, и пенсионеров. Правительство просто перепутало приоритеты и погнались за кредитом.

- За роки незалежності у нас вже було 10 програм співпраці з МВФ, різні влади брали на себе різні зобов'язання. От якщо порівнювати: нинішні гірші чи кращі за попередні? Та коли взагалі Україна зможе позбутися залежності від кредиторів?

Для нас меморандум - это сдача страны в высшее управление. Есть несколько пунктов, которые никогда бы никто не подписал из тех, кто руководил страной до этого. Как можно продолжать медреформу Супрун, как можно писать пункт, что руководство Нацбанка не может поменяться. Как можно сделать неприкасаемым руководство "Нафтогаза", как можно было соглашаться с тем, что "продайте все", как там написано. Т.е. за эти деньги просто отдали страну.

Зависимости от кредиторов Украина может избавиться тогда, когда будет правительство, которое будет отстаивать интересы страны, поддерживать нашего производителя, наших людей, отстаивать свой внутренний рынок.

- Напередодні виповнилося 100 днів діяльності чинного Уряду. Як ви оцінюєте результати його роботи? Та, якщо визначати не зі столиці, а з регіонів, то чи здатний цей склад Кабміну подолати коронакризу, у якій ми опинилися та відновити економіку?

Я считаю, что правительство провалило эти 100 дней. Потому, что не было ни одного реального шага по поддержки сектора экономики в период эпидемии и выхода из нее. Как начинали 100 дней назад с деклараций, так и продолжают. Когда едешь в регионы, видно, насколько далеки они от народа.

Предприятия жалуются на отсутствие государственной поддержки: цены на энергоносители задрали, нет кредитов.

Когда начинаются конкретные шаги по помощи малому бизнесу, начинаются резкие расхождения между тем, что они говорят и тем, что на самом деле делают.

- Наступного пленарного тижня до Верховної Ради вже може надійти оновлена програма діяльності Кабміну. Як будете голосувати? Та що необхідно врахувати в цій програмі?

Программу можно написать любую. Но, когда стало ясно, что цинично обманули врачей, которым обещали 300% доплаты и в конце мая выплатили только за март, стало ясно, что это правительство не собирается выполнять свои обещания.