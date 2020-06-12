В п'ятницю, 12 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" одна з найкращих українських фінансистів Тетяна Острікова розповіла, чи не вкрадуть гроші в наших пенсіонерів? Ми ж знаємо, як працює держава. Люди можуть усе життя відкладати заощаджене, а потім одного дня - усе знецінюється. Як цього не допустити з накопичувальною пенсійоною системою?

- Чи вірите ви, що держава справді започаткує другий рівень пенсійної системи - накопичувальний? Та чи варто довіряти цю систему приватним пенсійним фондам?

Мова про те, щоб запровадити ще додаткове джерело виплати пенсій йде вже давно. Але постійно говориться тільки про те, що є кілька проблемних моментів: хто буде утримувати ці кошти, куди їх інвестувати, за рахунок яких коштів. Сьогодні сплачується з наших з вами заробітних плат - 22% ЄСВ прямо в Пенсійний фонд, і звідти виплачується у вигляді пенсій. То тут виходить так - або збільшувати відсоток до 25, або розподілити навантаження. 1% збирається за рахунок наших коштів, а 2% - на роботодавця. Те, що проблема назріла - сумнівів немає, але зараз інвестувати - ризиковано. Реформа Гройсмана, яка була у 2017 році, не призвела до відчутних результатів, вона мала 2 мети: збільшити пенсії, що відбулось не для всіх, по-друге - вона мала метою скоротити дефіцит Пенсійного фонду. Ця мета взагалі не досягнута, тому що дефіцит вже більше 180 млрд.

- Зараз - у час коронакризи - мабуть не варто розраховувати, що держава має ресурс, аби значно збільшити виплати тим, хто вже на пенсії. Але де пошукати додаткові доходи для бюджету? Чи можуть митниця та податкова справді давати більше, діставши гроші з тіні та контрабандних операцій?

Сьогодні є 3 найбільших дірки, через які витікають доходи бюджету. Перше - контрабанда, по-друге - виведення коштів в офшори. По-третє - це також нелегальне працевлаштування і отримання "чорних" заробітних плат. Якщо уряд зможе ці кошти акумулювати і направити в держбюджет, перекривши ці схеми, - буде добре. Ми маємо такий приклад з автомобілями на єврономерах.

- У меморандум з МВФ записані пункти щодо реформи митниці та створення нової служби фінансових розслідувань. Як думаєте - влада справді це зробить? Та скільки часу може зайняти нормальна реформа цих напрямків?

В цьому меморандумі з МВФ є 9 структурних маяків, вони є доволі дивними. Щодо митниці, ви думаєте, там є щось про припинення схем, про запровадження міжнародного обміну інформацією про те, які товари вийшли з Польщі, а які зайшли в Україну? Ні, цього немає. Там є про те, що митниця є в кожній області, а має стати одна до кінця року. Яким чином це поринить корупцію і схеми - не зрозуміло.