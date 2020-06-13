Польша в ночь на субботу, 13 июня, открыла свои границы с соседними странами - членами Европейского Союза. Об этом сообщает TVN24.

Граждане всех стран ЕС имеют право на свободный въезд, выезд и транзит через Польшу и не обязаны проходить карантин.

С 13 июня поляки могут въезжать в Германию, Францию ​​и Швецию, а с 15 июня - в Чехию. Когда Испания, Португалия, Словакия и Словения откроют свои границы - не известно. При въезде в Великобританию придется пройти двухнедельный карантин, а въезд в Венгрию возможен только с картой постоянного проживания. В Финляндию пускают на основании трудового договора, продолжения учебы или по важным семейным делам.

Внешние границы ЕС остаются закрытыми. Пограничный контроль на границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью России сохраняется. Граждане этих стран имеют право на въезд в Польшу, если они состоят в браке с гражданами Польши, являются их детьми или имеют разрешение на работу в Польше. Карантин они проходить не обязаны.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам ЕС с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах, а с 1 июля - постепенно открывать внешние границы ЕС для граждан третьих стран.

Ранее сообщалось, что во Франции назвали дату открытия границ.