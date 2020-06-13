Власти Франции решили открыть внутренние границы для стран Европейского Союза с 15 июня. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД Республики.

"Франция с 0:00 15 июня отменит все ограничения на пересечение своих внутренних европейских границ (сухопутных, воздушных и морских), введенные для борьбы с пандемией COVID-19.

Путешественникам больше не понадобится иметь унизительный международный сертификат для въезда на территорию Республики. Люди из европейского региона также освобождены от двухнедельного карантина по прибытии во Францию", - сказано в сообщении.

Кроме стран ЕС, запрет на въезд будет также снят для Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана.

Ранее сообщалось, что Евросоюз назвал дату открытия границ.