Во Франции назвали дату открытия границ [ Редактировать ]
Власти Франции решили открыть внутренние границы для стран Европейского Союза с 15 июня. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД Республики.
"Франция с 0:00 15 июня отменит все ограничения на пересечение своих внутренних европейских границ (сухопутных, воздушных и морских), введенные для борьбы с пандемией COVID-19.
Путешественникам больше не понадобится иметь унизительный международный сертификат для въезда на территорию Республики. Люди из европейского региона также освобождены от двухнедельного карантина по прибытии во Францию", - сказано в сообщении.
Кроме стран ЕС, запрет на въезд будет также снят для Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана.
Ранее сообщалось, что Евросоюз назвал дату открытия границ.
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