В четверг утром, 11 июня, в Киеве, на Оболони, камеры наблюдения зафиксировали домушника. Об этом сообщают жильцы в социальных сетях.

Ранее жители сообщали о кражах в 6 квартирах. Тогда их обокрали парень с девушкой в масках. В этот раз камеры зафиксировали мужчину, который ставит метки.

В то же время, жители дома обратились в полицию, где получили ответ:

По факту ничего не произошло,кража еще не совершена. Мужчина имеет право ходить и ставить на квартирах метки, это не запрещено законом.

Патрульная полиция "зафиксировала данные,фото и видео" условно.Это нигде не зафиксировано документально.

Я спросила:"Вы зафиксировали прецедент?". Они ответили:"Прецедента нет, мы зафиксировали ваш вызов". Они просто сфотографировали на свой телефон фото и видео из чата этих преступников, вот и вся "фиксация" и "передача данных фото и видео" полиции.

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