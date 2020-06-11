Домушники атакуют: воры массово расставляют "метки" [ Редактировать ]
В четверг утром, 11 июня, в Киеве, на Оболони, камеры наблюдения зафиксировали домушника. Об этом сообщают жильцы в социальных сетях.
Ранее жители сообщали о кражах в 6 квартирах. Тогда их обокрали парень с девушкой в масках. В этот раз камеры зафиксировали мужчину, который ставит метки.
В то же время, жители дома обратились в полицию, где получили ответ:
По факту ничего не произошло,кража еще не совершена. Мужчина имеет право ходить и ставить на квартирах метки, это не запрещено законом.
Патрульная полиция "зафиксировала данные,фото и видео" условно.Это нигде не зафиксировано документально.
Я спросила:"Вы зафиксировали прецедент?". Они ответили:"Прецедента нет, мы зафиксировали ваш вызов". Они просто сфотографировали на свой телефон фото и видео из чата этих преступников, вот и вся "фиксация" и "передача данных фото и видео" полиции.
Читайте также о том, как в ресторане на Оболони произошло ограбление. Жертвами дерзкого преступления стали поситители заведения.
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