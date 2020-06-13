Щоб зрозуміти, чому зростає статистика, - далеко ходити не треба. Ось ці кадри вночі зняли неподалік від будинку уряду, на Парковій алеї в центрі столиці: молодь стояла в довжелезній черзі, щоб потрапити в нічний клуб. Жодної людини у масці. А про дотримання дистанції - навіть не йдеться. При цьому, робота таких закладів у місті досі - заборонена!

Скільки штрафів можна виписати за таке порушення - порахувати складно. У МВС відео ще ніяк не прокоментували.