Во время минометного обстрела, который боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации осуществили вечером 12 июня, по Широкино, в последствии - разрушен жилой дом мирных жителей из минометов 82-го калибра. Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Несмотря на многочисленные заявления представителей оккупационных властей об их заботе о жителях Донбасса и стремлении к миру, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и международным гуманитарным правом. В частности, вчера, 12 июня, около 20:00 российские наемники из временно оккупированной Саханки открыли огонь из минометов калибра 82 мм по Широкино. Одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома. Информация о наличии пострадавших граждан в результате вражеского обстрела уточняется

Помимо этого, утром 13 июня, оккупанты разместили свои артиллерийские системы непосредственно в населенном пункте, рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского в пригороде Горловки.

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Как отметили в штабе ООС, таким образом террористы в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили откровенное игнорирование Минских договоренностей и международного гуманитарного права.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе растет количество обстрелов.

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