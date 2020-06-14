В США пациент, который вылечился от коронавиурса получил на счет более миллиона долларов.

Об этом сообщает The Seattle Times.

По информации, 70-летний Майкл Флор должен будет заплатить за лечение в клинике 1,12 миллионов долларов.

Отмечается, что счет имеет 3 тысячи позиций, которые разделены на 181 страницу. За каждый день он должен будет заплатить по 9736 долларов. Одно время ему было на столько плохо, что медсестра держала телефон возле его уха, чтобы он смог попрощаться с родными.

Известно, что так как пожилой мужчина участвует в программе медицинского страхования, то ему не придется платить большую часть суммы.

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