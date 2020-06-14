У США черговий сплеск насилля: загинув черговий темношкірий [ Редактировать ]
Черговий сплеск насилля у США. В Атланті масові сутички з поліцією. Протестувальники перекривають траси та підпалюють ресторани.
Усе через чергову загибель афроамериканця від рук поліції. Рейшарда Брукса вбили при спробі затримання. Чоловік чинив опір, вирвав у копа електрошокер. А той вистрілив у нього. У відставку вже пішла очільниця поліції міста. А двох правоохоронців, причетних до інциденту - відсторонили від роботи.
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