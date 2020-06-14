На Донбасі бойовики застосовують заборонену Мінськими угодами зброю [ Редактировать ]
На фронті знову неспокійно. Протягом минулої доби ворог вісім разів відкривав вогонь на Луганському напрямку із гранатометів та кулеметів. Заборонену Мінськими угодами зброю використовували і проти українських вояків на Донецькому напрямку. Про це докладніше - у сюжеті Ігоря Левенка.
Наше завдання максимально швидко цю ділянку пробігти, щоб він нас просто не побачив.
Без жодної містики, сільський цвинтар тут одне з наднебезпечних місць.
Фух, прогулянка серед могил!
Кладовище прострілюється. Тож, до позицій армійців - тільки перебіжками.
З зеленки працюють парами і можуть декілька працювати пар в любому напрямку.
В Миколи це вже шоста ротація. Воює з чотирнадцятого. А колись планував бути вчителем. Російська агресія усе перекреслила. У свої двадцять один Микола пішов добровольцем.
Микола, військовослужбовець збройних сил України:
Хлопці, студенти, які зі мною навчалися в коледжі загинули. І я зрозумів, що мені треба йти теж.
Хлопець каже - тепер його доля - це армія.
Мені здається, що я таку більш чоловічу професію вибрав для себе.
В окопах нас супроводжує "ротний". Молодий офіцер Дмитро. Йому - двадцять один. Випускник військової академії.
Дмитро, військовослужбовець збройних сил України:
Батько військовий, ну там і виховання й іграшки, кожен день бачив форму і напевно це й спонукало мене продовжити цей рід.
Командир каже - в академії його вчили ветерани вже цієї війни і на фронті він уже не новачок. Нещодавно ворог спробував перевірити пильність його підрозділу. Окупанти зробили зухвалу вилазку. Отримали по зубах.
ДРГ заходило в количестве восьми человек. Увидели их ночью в теплак. Начали встречний бой и после этого они отступили.
Відтоді, каже Дмитро, непрохані гості сидять тихо. Хоча, як тихо? Не рідко буває їх аж надто добре чути.
Противник отримує зарплату, получку і в той самий день ми чуємо там музику, весєльє і так далі. Як такою, військовою дисципліною противник не відзначається.
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