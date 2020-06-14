Рекордна вартість ягід в Україні: чи впадуть ціни [ Редактировать ]
До речі, Україна одна з 25 країн світу, де дороги найгірші. І страждають від цього не лише водії. Через погану інфраструктуру наша економіка щороку втрачає понад 100 мільярдів гривень. А це - і безробіття, і приміром, високі ціни на базарах. Адже довезти городину - часто стає ще одним випробуванням.
Останній приклад. Цьогорічні ціни на ягоди вже б'ють усі рекорди. Аномальна зима, тепер посуха. Якщо минулого року допомагав дешевший імпорт, нині через карантин - ціни у перевізників теж кусаються. Та і в Європі з погодою не склалося. То ж скільки нині коштують ягоди і чи впадуть ціни? Розкаже Мар'яна Мартин.
Фермер Володимир зі Старого Давидкова п'ять гектарів засадив полуницею. Зазвичай у пік сезону зі свого поля збирає по п'ять тонн ягід на день. Але цьогоріч урожай вдвічі менше.
Володимир Мучічка, фермер:
Були морози і процентів од 30-70 клубніки вимерло. Що вкривав - вийшло зберегти врожаю це вже останні вздохи, думаю ще десь неділька, ми б хотіли, щоб то було дві, але погода підкоректувала наш врожай.
Такі ж проблеми у всіх ягідників. Тож нині полуниця в дефіциті, а відтак і ціна в рази вища.
Марія Мучичка, фермерка:
Клубніки мало, 60 - 55 оптова ціна на даний момент, поначалі була 70. Ціна вже падати не буде, бо клубніка ся кінчає.
Виживають за рахунок оптових продажів. Гуртовики за ягодою вишукуються у черги.
Акім Аміров, оптовий покупець:
Тут прочти все таскают, и Херсон и Одеса. В прошлом году в такое время было 30, а в этом 60, 70, 80. Люди всьо у нас понимают. Нету, а я откуда возьму ее дешевле.
На роздрібних ринках ціни ще вищі. Стартують від вісімдесяти гривень. Однак і тут охочих поласувати ягодою хоч відбавляй.
Ірина, жителька Мукачева:
Ну, космічна звичайно, але що робити. Дитина має їсти вітаміни, а коли ж йому їсти, якщо не зараз.
І якщо полуниця хоча й пізно, та з'явилася, то черешні на прилавках майже немає. Основну частину врожаю - знищили заморозки. Купити цю ягоду оптом непросто. Закарпатські фермери продають черешню маленькими партіями при дорозі.
Іван та Марія Лизанець, садівники:
В середньому 50 кг 60 черешня вишня. Не буде падати, бо черешень нема і вишні слабо. І дощ лупить і то що ся остало од морозу, то дощ погубив, полопало.
На ринках Закарпаття вже почали з'являтись місцеві персики, абрикоси та смородина. Від 70 гривень за кілограм. І якщо полуниця та черешня подешевшають, то ціни на ці фрукти - навряд чи впадуть, - кажуть продавці.
Вероніка Зозулич, подавчиня:
Смородина 70 грн кілограм, абрикос берегівський по 80 і персик також. Цей рік дуже мало врожаю. Буде падати, на сморородіну, на абрикос і на персик.
Економіст Ярослав Дроздовський називає кілька причин цьогорічної дорожнечі.
Ярослав Дроздовський, економіст:
Через те, що пропозиція ягоди зменшилася, ціни пішли в гору. Також сюди наклався такий фактор, як карантин, обмеження певні на поставки, традиційні поставки з Туреччини, у Польщі - є певна нестача сезонних працівників.
Останні роки дешевший імпорт потроху витісняє з полиць магазинів нашу продукцію. І якщо раніше везли переважно заморську екзотику, то тепер гуртовики частіше закуповують за кордоном яблука, груші або ж черешні. Усе через погані врожаї в Україні.
Ярослав Дроздовський, економіст:
Рік взагалі може стати роком імпорту ягід і фруктів. І ми ще побачимо високі ціни і на інші фрукти. Можливо, окрім яблук, цвітіння яких відбулося дещо пізніше.
Та розраховувати, що імпорт допоможе вгамувати цьогорічні ціни, не доводиться. Адже неврожай - і в європейських фермерів, чию продукцію, з найменшими логістичними втратами, можна було б завозити в Україну. До того ж по перевізниках вдарив карантин. Тож якщо й чекати на зниження цін, то лише після значного послаблення карантинних обмежень і відкриття кордонів. А ще краще - все ж знайти можливість підтримати вітчизняних виробників.
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