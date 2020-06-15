У Франції рекордно мала кількість летальних випадків від COVID-19

Майже 8 мільйонів людей у всьому світі інфіковані COVID-19. Понад чотири мільйони - вилікувалися. Померли - 435 тисяч.

Найбільше уражених вірусом у США, Бразилії та Росії. Підвищується рівень захворюваності в Білорусі - майже 54 тисячі людей. А ось у США, Великій Британії та Франції за останню добу рекордно мала кількість летальних випадків від COVID-19.

У Франції відсьогодні послаблюють карантин - усі регіони переходять на "зелений" рівень епідеміологічної загрози, зокрема, в Парижі запрацюють кафе, ресторани та бари.