Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение [ Редактировать ]
Со вторника, 9 июня, Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение. Ранее там ускорили снятие карантинных ограничений из-за подготовки к туристическому сезону. Об этом сообщает Cyprus Mail.
Уже открылись международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.
Первый коммерческий рейс компании Aegean Airlines вылетел сегодня утром в 8:00 в Афины. Несмотря на возобновление авиаперевозок, все прибывающие в аэропорт пассажиры были в масках, а на входе в терминал им измеряли температуру.
В аэропорту Ларнаки на сегодня запланировано пять прилетов и пять вылетов. Первым рейсом, который после длительного перерыва примет аэропорт Ларнаки, будет самолет авиакомпании Israir Airlines из Тель-Авива. Ожидается, что министр транспорта Яннис Карусос поприветствует первых пассажиров.
До 19 июня прибывшие на Кипр должны будут показать по прибытии так называемый сертификат о здоровье или сделать тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что Кипр ждет туристов с 15 июня.
Также мі писали о том, что туристов на Кипре будут бесплатно лечить от коронавируса.
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