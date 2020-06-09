Со вторника, 9 июня, Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение. Ранее там ускорили снятие карантинных ограничений из-за подготовки к туристическому сезону. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Уже открылись международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.

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Первый коммерческий рейс компании Aegean Airlines вылетел сегодня утром в 8:00 в Афины. Несмотря на возобновление авиаперевозок, все прибывающие в аэропорт пассажиры были в масках, а на входе в терминал им измеряли температуру.

В аэропорту Ларнаки на сегодня запланировано пять прилетов и пять вылетов. Первым рейсом, который после длительного перерыва примет аэропорт Ларнаки, будет самолет авиакомпании Israir Airlines из Тель-Авива. Ожидается, что министр транспорта Яннис Карусос поприветствует первых пассажиров.

До 19 июня прибывшие на Кипр должны будут показать по прибытии так называемый сертификат о здоровье или сделать тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Кипр ждет туристов с 15 июня.

Также мі писали о том, что туристов на Кипре будут бесплатно лечить от коронавируса.