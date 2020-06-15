Відсьогодні Україна поновлює міжнародне авіасполучення. В аеропорту "Бориспіль" на цей день вже заплановані 15 рейсів. Зокрема, українці можуть літати до США, Албанії, Великої Британії і Туреччини. Щоправда, після прибуття до Об'єднаного Королівства - два тижні доведеться провести на карантині. А в Туреччині на кордоні пройти тестування на COVID-19.

З 27 червня Мінінфраструктури планує поновити рейси до Кіпру, Чорногорії, Тунісу, Грузії та Греції.