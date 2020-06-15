Евангелическая церковь в Аргентине после пандемии коронавируса открылась под видом бара. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что это было сделано в знак протеста против ограничения на религиозные собрания, которое остается в силе, несмотря на постепенное ослабление карантинных мероприятий.

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"Внутри церкви, расположенной в Сан-Лоренсо (провинция Санта-Фе), были размещены барные столы, а пасторы, одетые как официанты, несли экземпляры Библии на подносах во время фальшивой службы", - говорится в сообщении.

Пастор Даниэль Каттанео, который также был облачен в форму официанта, заявил, что на сегодняшний день "молитвенный бар", кажется, - единственный способ служить слову Божьему. "Теленка в сухарях подадут за столиком четыре, а слово Божье прозвучит из дома Господа ко всем народам", - пошутил он.

Каттанео отметил, что они пытаются отстоять свое конституционное право - исповедовать свою веру. "Бары могут открываться, магазины могут открываться, почему они дискриминируют нас?" - возмутился пастор.

Провинция Санта-Фе, где расположена церковь, особенно успешно сдерживала распространение вируса и начала возобновлять деятельность, включая открытие баров. Однако на службе в церкви по-прежнему разрешено присутствовать не более 10 людям на службу.

Ранее сообщалось, что священник принес прихожанина "в жертву" коронавирусу.