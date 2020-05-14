В Ривненской области настоятеля местного храма оштрафовали на 17 000 грн за нарушение запрета на массовые религиозные мероприятия в период карантина. Текст решения суда от 7 мая выложили в Едином реестре судебных решений, пишет news.liga.net.

Он провел на кладбище богослужение при участии более десяти прихожан.

"26 апреля настоятель Петро-Павловского храма в селе Хорив Ровненской области провел на кладбище массовую службу. По словам священника, "заблаговременно" он никого не собирал - люди якобы "пришли сами", хотя он заранее объявил, что придет на кладбище прочитать молитву", - говорится в сообщении.

На заседании свидетели по делу утверждали, что во время службы прихожане соблюдали дистанцию в 1,5-2 метра. Но предоставленные суду видеозаписи показали обратное.

По утверждению сельского председателя, она еще до проведения службы звонила настоятелю с предупреждением, что жителям села временно нельзя посещать кладбища, а ему - проводить там богослужения.

В итоге суд оштрафовал священника, предупредив, что, в случае неоплаты штрафа в течение 15 дней, эта сумма удвоится.

Ранее мы писали о том, что в Ривне на заборе кладбища застряла 70-летняя старушка.

Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В стране за сутки +422 заболевших, +17 умерших и +427выздоровевших.