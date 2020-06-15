Маленький 10-летний мальчик Рома Ткаченко, которого в кругу семьи называют Ромашкин, срочно нуждается в помощи. У него опухоль мозга.

Родители ребенка о страшном заболевании узнали 3 года назад, хотя фактически он борется с болезнью намного дольше. Опухоль доброкачественная, но очень большая и очень неудачно расположена. Из-за этого ее признали на тот момент неоперабельной, и единственным вариантом была лучевая терапия. Тогда Ромашкин прошел курс облучения и опухоль перестала расти, даже немного уменьшилась. Семья получила небольшую передышку.

Из-за опухоли Ромашкин совсем не видит правым глазом и сильно ограничено - левым. Не смотря на это, он с отличием закончил 4 класса. Он постоянно что-то рисует и лепит, изобретает офигенные конструкции из Lego, обожает "Мстителей" и рубится со мной на равных в "Мортал Комбат". Он очень любит жизнь, у него светлая голова, потрясающее для его возраста чувство юмора, и вообще он непередаваемо добрый, мужественный, веселый и полный любви пацан. Он совершенно точно сделает этот мир лучше. Если будет жить.

Но сейчас опухоль снова стала расти. Большинство врачей сходятся на том, что операция необходима, иначе все закончится неизбежно фатально. Но операция крайне опасная и рискованная, с большой вероятностью осложнений вплоть до летального исхода. В Украине такую операцию либо не берутся делать, либо дают очень неблагоприятные прогнозы. Есть несколько заграничных клиник и профессоров, которые готовы сделать эту операцию. Самые большие шансы на успех дают в Германии, в берлинской клинике "Шаритэ". Уровень медицины в Германии известен во всем мире.

Разумеется, все упирается в деньги. Операция такой категории сложности в этой клинике стоит 77 000 евро. Деньги, конечно, для меня фантастические и нереальные, но речь идет буквально о жизни моего ребенка, поэтому другого выхода нет. Естественно, какую-то часть этой суммы удастся собрать с помощью родственников и близких друзей, но все они самые обычные люди, среди которых, к сожалению, нет олигархов, депутатов и людей из списка Форбс. Поэтому совершенно точно, это будет гораздо меньше, чем нужно.

"Самое страшное - когда болеют дети. Самое тяжелое - когда ты ничем не можешь помочь. Единственное, на что остается рассчитывать, это на вашу помощь, на помощь людей, неравнодушных к чужой беде, и на то, что таких людей большинство. Хочется верить, что с помощью соцсетей можно не только постить видосики, мемасики и сраться из-за политики, но и решать в прямом смысле жизненно важные вопросы. Поэтому я вас прошу, потратьте 5 минут вашего времени и сколько вам не жаль средств и помогите спасти жизнь Ромашкина. А по большому счету, не только его жизнь", - просит папа ребенка.