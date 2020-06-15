В Киеве жители Русановских садов вышли на протесты (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 15 июня, в Киеве, на Русановских садах, местные жители протестуют против проезда тяжелой техники к месту строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей" с места событий.
Люди уже год пытаются урегулировать ситуацию. Дорога не является на балансе города, жители строили ее сами.
Протестующие перекрыли проезд для строительной техники.
Отметим, что на месте происшествия уже произошла стычка полицейских с протестующими.
Напомним, что 15 июня также проходит митинг под Офисом президента.
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