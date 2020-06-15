Обвал житлового будинку: в "Опозиційній платформі - За життя" обурені масовою забудовою історичної зони Одеси

В Одесі обвалився черговий будинок із людьми - чи можна було передбачити аварію, і до чого тут епідемія незаконних забудов у місті?