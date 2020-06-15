Загадки Вселенной: сколько существует обитаемых галактик [ Редактировать ]
Во Вселенной может быть несколько десятков обитаемых галактик.
Об этом пишет The Astrophysical Journal.
По информации, исследователи, пользовались принципом Коперника и определили, что жизнь может существовать на планетах, которые находятся вблизи от богатых металлами звезд.
Отмечается, что в Млечном Пути есть вероятность существования 36 разумных цивилизаций, но расстояние от Земли до них составляет не менее 17 тысяч световых лет, поэтому человечество не имеет возможности с ними связаться.
Читайте еще, стало известно, откуда берутся "зеленые галактики". Они состоят из светящегося элемента, который придает им жутковатый оттенок.
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