Во Вселенной может быть несколько десятков обитаемых галактик.

Об этом пишет The Astrophysical Journal.

По информации, исследователи, пользовались принципом Коперника и определили, что жизнь может существовать на планетах, которые находятся вблизи от богатых металлами звезд.

Отмечается, что в Млечном Пути есть вероятность существования 36 разумных цивилизаций, но расстояние от Земли до них составляет не менее 17 тысяч световых лет, поэтому человечество не имеет возможности с ними связаться.

Читайте еще, стало известно, откуда берутся "зеленые галактики". Они состоят из светящегося элемента, который придает им жутковатый оттенок.