У Смілі профільні лікарі поліклінік досі без зарплат. Медустанови недоотримали майже половину річного бюджету. Ми вже розповідали про це кілька тижнів тому - медики сподівалися на допомогу міської влади, але депутати так і не спромоглися зібратися на засідання.

Лікар-гінеколог Марія Бондар приймає щодня до 20 пацієнтів. Вона не тільки консультує, а й проводить ретельний огляд - від медика залежить вчасне виявлення онкології. За тарифами НСЗУ такий прийом у неї коштує від 39 гривень. Ще до початку реформи Марія навіть не покладала надій на підвищення зарплати, але те, що її взагалі не платитимуть - не вірила. Вона та колеги минулого тижня отримали лише частину авансу за травень.

Марія Бондар, завідувач центру "Здоров'я жінки":

Звісно на грані! Якщо вам дають частковий аванс, навіть не повний, в 500 гривень як можна вижити на 500 гривень! Платити комунальні, добиратися на роботу транспортом і ніхто ж не пропускає робочий час …ходять всі.

У такій ситуації опинились понад чотириста працівників двох смілянських поліклінік. Йдеться про вузькопрофільних спеціалістів, розповідає заступник директора однієї з них. Причина банальна - брак фінансування. З 27 пакетів на надання послуг смілянські заклади уклали з НСЗУ лише сім. Зароблених поліклініками за договорами грошей ледве вистачить покрити половину річного бюджету утримання. А до того ж ще й в умовах карантину.

Микола Вергеліс, заступник директора КНП Смілянська міська поліклініка ім. Тараса Шевченка:

Національна служба здоров'я нам за ці місяці покрила повністю з глобального бюджету тільки відшкодування мамографії. У зв'язку з карантином, явка була значно менше чим потрібно для того щоб забезпечити і заробити гроші хоч би на зарплату.

Нестачу коштів зобов'язалась покрити міська рада. Медикам тільки на зарплату до кінця року бракує 18 мільйонів гривень. Відповідне рішення про виділення коштів мали б прийняти депутати. Та вони вже другий місць не можуть зібратися.

Олексій Цибко, міський голова Сміли:

Гроші в бюджеті є і ми не можемо їх перерахувати, дати на зарплату нашим працівникам тільки по тій причині, що депутати в десяте. Завтра буде сесія на 11 годину і це вже буде 11 сесія призначена мною. В мене немає фізичного впливу і морального на депутатський корпус.

Тепер важелі впливу на чиновників і депутатів - шукатимуть у поліції. Напередодні за фактом невиплати зарплати медикам відкрили кримінальне провадження. Щоправда про вручення підозр поки не йдеться.

Дмитро Грищенко, начальник Сектору Комунікації ГУНП в Черкаській області:

По ньому тільки розпочате досудове розслідування. В рамках розслідування вже тоді буде встановлено.

Поки ж депутати збираються на сесію, а правоохоронці шукають винних - смілянські медики сидять без зарплати. Деякі з них уже доведені до відчаю і пишуть заяви на звільнення.