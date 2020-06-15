Повінь була такої сили, що хати місцевих жителів і досі по коліна у воді

Забути про поїздки доведеться і багатьом на Прикарпатті. Але там справа не в коронавірусі. Зливи, що прокотилися регіоном на вихідних, буквально змили дороги й мости. Повінь була такої сили, що хати місцевих жителів і досі по коліна у воді. Особливо - у гірських районах.

Дісталося навіть туристам. Одну групу довелося визволяти із водяної пастки в горах. Наслідки стихії бачила Жанна Дутчак.

Пані Руслана не може без сліз дивитися на своє обійстя. Подвір'я, город, хата - все засипало камінням. Його принесла із собою вода з гір. Хлинула раптово.. зносила все на своєму шляху.

Руслана, жителька села Хороцеве:

Це ми вижили це буквально за годину як ми пішли з дому з дочкою…це все сталося. Нас би не було вобще, може десь там в каміннях.

Гора каміння - і всередині хати. Все майно знищене. Будівлю відновити не можна. Жінка разом із двома дітьми поки перебралася до сусідів, куди діватися далі - не знає. Пошкоджене і господарство поруч.

Іванна, жителька села Хороцево:

Мене спасло є дві черешні, ті дві черешні тако загородило полігами, що сюда прийшло то прийшло все решту пішло туди на хату позаберало.

Загалом в селі підтопило близько десятка дворів. Люди вже другий день відкачують воду та розбирають каміння.

Михайло, житель Хороцеве:

Було наводнєніє, вода пройсто йшла, а тепер йшов просто валун. Метрів зо два три. Це всьо каміння разом із деревами великими всьо. Коротше страшно було так що.

Оговтуються від стихії і в селі Устеріки. Місцеві жителі розповідають: за годину дощу невеличкий струмок вмить перетворився в бурхливу гірську річку.

Марія Жиколяк, жителька села Устеріки:

Тут таке було що ми в життю такого не бачили. Води йшли скрізь. Це всьо було у воді. Ми машини забирали, це всьо плило.

Знищила вода і дерев'яний міст, який з'єднував дві частини села. Його місцеві жителі звели самотужки два роки тому.

Юрій Цісарук, житель села Устеріки:

Він повністю забезпечував людей. Сюди завозили і харчі, і тут є сінокоси, де люди заготовляють сіно.

Та найбільше постраждало від стихії село Білоберізка. За годину стихія тут знищила все, що збудували за останні десять років: майже кілометр берегоукріплень, двадцять п'ять кілометрів комунальних доріг, десятки електроопор, і два мости.

Цей міст сполучає наше село. Основна частина жителів села живе на тій стороні. Шляховики досі розчищають заблоковані під'їзди в селі.

Дмитро Іванюк, голова Білоберізької ОТГ:

У нас на сьогоднішній день стоїть завдання щоб пропустити всі дороги, випустити і був доїзд до кожної домівки. Щоб можна як пожежний автомобіль, як швидка аби могла доїхати.

Суму збитків в ОТГ ще рахують, та впевнені - йдеться про десятки мільйонів гривень.

Віталій Федорів, голова Івано-Франківської ОДА:

В загальному були підтоплені ста житлових будинків, пошкоджено понад 12 мостів, в основному комунальної власності, розмито 60 кілометрів доріг, зруйновано більше 10 кілометрів берегоукріплень та інших інженерних споруд.

Дощі в області не припиняються й досі. Напередодні у водяній пастці опинилися два десятки туристів, які приїхали на Манявський водоспад. В річці стрімко піднялася вода, тож вибратися назад люди самотужки не змогли. Їх визволяли рятувальники цілу ніч.

Андрій Михасюк, начальник спеціалізованої пошуково-рятувальної частини:

Накрили похилу переправу. Але підійшли до слідуючої річки, а там вже була ширина 35-40 м. І там вже нереально було щось зробити. І чекали поки спаде вода.

Тож відновити рятувальну операцію вдалося лише ранком. Увесь цей час люди, серед яких і троє дітей, сиділи на острівцях. Допомога медиків - нікому не знадобилася.