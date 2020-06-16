У Смілі профільні лікарі поліклінік досі без зарплат. Медустанови не доотримали майже половину річного бюджету. Ми вже розповідали про це кілька тижнів тому медики сподівалися на допомогу міської влади, але депутати так і не спромоглися зібратися на засідання.

Лікар-гінеколог Марія Бондар приймає щодня до 20 пацієнтів. Вона не тільки консультує, а й проводить ретельний огляд - від медика залежить вчасне виявлення онкології. За тарифами НСЗУ такий прийом у неї коштує від 39 гривень. Ще до початку реформи Марія навіть не покладала надій на підвищення зарплати, але те, що її взагалі не платитимуть - не вірила. Вона та колеги минулого тижня отримали лише частину авансу за травень.

Марія Бондар, завідувач центру "Здоров'я жінки":

Звісно на грані! Якщо вам дають частковий аванс, навіть не повний, в 500 гривень як можна вижити на 500 гривень! Платити комунальні, добиратися на роботу транспортом і ніхто ж не пропускає робочий час …ходять всі.

У такій ситуації опинились понад чотириста працівників двох смілянських поліклінік. Йдеться про вузькопрофільних спеціалістів, розповідає заступник директора однієї з них. Причина банальна - брак фінансування. З 27 пакетів на надання послуг смілянські заклади уклали з НСЗУ лише сім. Зароблених поліклініками за договорами грошей ледве вистачить покрити половину річного бюджету утримання. А до того ж ще й в умовах карантину.

Микола Вергеліс, заступник директора КНП Смілянська міська поліклініка ім. Тараса Шевченка:

Національна служба здоров'я нам за ці місяці покрила повністю з глобального бюджету тільки відшкодування мамографії. У зв'язку з карантином, явка була значно менше чим потрібно для того щоб забезпечити і заробити гроші хоч би на зарплату.

Нестачу коштів зобов'язалась покрити міська рада. Медикам тільки на зарплату до кінця року бракує 18 мільйонів гривень. Відповідне рішення про виділення коштів мали б прийняти депутати. Та вони вже другий місць не можуть зібратися.

Олексій Цибко, міський голова Сміли:

Гроші в бюджеті є і ми не можемо їх перерахувати, дати на зарплату нашим працівникам тільки по тій причині, що депутати в десяте. Завтра буде сесія на 11 годину і це вже буде 11 сесія призначена мною. В мене немає фізичного впливу і морального на депутатський корпус.

Тепер важелі впливу на чиновників і депутатів - шукатимуть у поліції. Напередодні за фактом невиплати зарплати медикам відкрили кримінальне провадження. Щоправда про вручення підозр поки не йдеться.

Дмитро Грищенко, начальник Сектору Комунікації ГУНП в Черкаській області:

По ньому тільки розпочате досудове розслідування. В рамках розслідування вже тоді буде встановлено.

Поки ж депутати збираються на сесію, а правоохоронці шукають винних - смілянські медики сидять без зарплати. Деякі з них уже доведені до відчаю і пишуть заяви на звільнення.