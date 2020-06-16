Зелений метеор - пронісся в небі над Австралією. Незвичне явище бачили в штатах Вікторія, Західна та Південна Австралія. Науковці пояснили - це невеликий астероїд, завбільшки з метр у діаметрі.

Він пролетів крізь верхні шари атмосфери. За словами астрономів, смарагдового забарвлення космічний камінь набув через особливості хімічного складу породи.