Над Австралією пролетів зелений метеор [ Редактировать ]
Зелений метеор - пронісся в небі над Австралією. Незвичне явище бачили в штатах Вікторія, Західна та Південна Австралія. Науковці пояснили - це невеликий астероїд, завбільшки з метр у діаметрі.
Він пролетів крізь верхні шари атмосфери. За словами астрономів, смарагдового забарвлення космічний камінь набув через особливості хімічного складу породи.
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