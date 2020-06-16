Депутати розглянуть закон про референдум [ Редактировать ]
Законопроєкт про Всеукраїнський референдум Верховна Рада може розглянути вже цього тижня. Узятися за документ депутати планують у четвер. Згідно з проєктом, щоб ініціювати волевиявлення - потрібно зібрати не менше ніж три мільйони підписів.
А його результати - будуть чинними, якщо в голосуванні візьме участь не менше ніж половина зареєстрованих виборців. На референдум можна буде виносити питання загальнодержавного значення. Але не всі.
Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради України:
Перше - якщо питання суперечить конституції чи стандартам міжнародного права. Друге обмеження, яке ми встановили це не можуть виноситись питання які суперечать державній безпеці, територіальній цілісності, або пропагують міжетнічні або міжнаціональні нюанси, третій запобіжник, ми взяли неможливість внесення питань які стосуються амністії, податків і питань пов'язаних з бюджетом.
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