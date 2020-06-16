Законопроєкт про Всеукраїнський референдум Верховна Рада може розглянути вже цього тижня. Узятися за документ депутати планують у четвер. Згідно з проєктом, щоб ініціювати волевиявлення - потрібно зібрати не менше ніж три мільйони підписів.

А його результати - будуть чинними, якщо в голосуванні візьме участь не менше ніж половина зареєстрованих виборців. На референдум можна буде виносити питання загальнодержавного значення. Але не всі.

Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради України: