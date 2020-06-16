Четверо українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти сім разів обстріляли укріплення армійців. Із протитанкових ракетних комплексів противник атакував позиції ЗСУ неподалік Новоселівки Другої.

Околиці Авдіївки накривав вогнем із гранатометів, а біля Кам'янки агресор цілив із мінометів калібру 82 мм. Українські бійці дали відсіч ворогу. Репортаж із передової Ігоря Левенка.

Свіжі вирви, посічені дерева, скрізь сліди від осколків. Гаряча Світлодарська дуга. Нині тут епіцентр протистояння.

Щоденні обстріли з важкої зброї. Зранку ворог вдарив по цій позиції з великокаліберних мінометів.

І ось таких вирв тут можна нарахувати зо півтора десятка. Втім наші солдати не нарікають. Кажуть війна є війна. Ворог порушує усі домовленості, втім на кожен ось такий постріл піхотинці дають відповідь. Таку що в окупантів нерідко трапляється навіть паніка.

Іван, військовослужбовець збройних сил України:

Противник несе дуже великі втрати, противник деморалізований, а це є головний аспект, коли солдат деморалізований він не піде ані в атаку і не буде стояти в обороні.

Дані розвідки підтверджують. За минулий тиждень піхотинці королівської бригади знищили щонайменше сімох окупантів. А це найсвіжіше відео. У відповідь на обстріли армійці ювелірно поцілили у ворожий склад боєприпасів. Бойовики вкотре почали поширювати чутки про український наступ.

Чітко дотримуємося всіх інструкцій і наказів, які спускаються до нас від командування. Якщо буде якийсь наказ взяти висоту, то я вам чітко скажу, ця висота буде взята. А поки що противник панікує.

І хлопці кажуть це не бравада. Чимало бійців понюхали пороху ще в гарячі літа на початку війни. Знають від чого залежить життя піхоти. Відсутність наших втрат - це, передусім, вміло споруджені укріплення та грамотна оборона.

До війни Назар працював столяром. Не говіркий. Зате його навички тут на вагу золота. Зробити надійний бліндаж - це до нього.

До вечора противник запросив режиму тиші, втім по обіді його ж сам і порушив. Армійці розійшлися по укріпленням. Піхота знову увімкнула свій злагоджений бойовий механізм.