СБУ затримала голову Херсонської облради Владислава Мангера. Йому планують змінити запобіжний захід, - повідомили в Офісі генпрокурора. Як відомо, посадовця підозрюють у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

За версією слідства, саме він замовник нападу на активістку. Звинувачення клопотатиме у суді про арешт Мангера без можливості внесення застави.

У ГПУ вирішили змінити запобіжний захід підозрюваному після його погроз свідкам у справі та членам їхніх родин.

Нагадаємо, на Катерину Гандзюк напали влітку 2018, її облили концентрованою сірчаною кислотою. За кілька місяців дівчина померла. На сьогодні відбувають покарання виконавці злочину.