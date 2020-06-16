Справа Гандзюк: СБУ затримала Владислава Мангера [ Редактировать ]
СБУ затримала голову Херсонської облради Владислава Мангера. Йому планують змінити запобіжний захід, - повідомили в Офісі генпрокурора. Як відомо, посадовця підозрюють у справі про вбивство Катерини Гандзюк.
За версією слідства, саме він замовник нападу на активістку. Звинувачення клопотатиме у суді про арешт Мангера без можливості внесення застави.
У ГПУ вирішили змінити запобіжний захід підозрюваному після його погроз свідкам у справі та членам їхніх родин.
Нагадаємо, на Катерину Гандзюк напали влітку 2018, її облили концентрованою сірчаною кислотою. За кілька місяців дівчина померла. На сьогодні відбувають покарання виконавці злочину.
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