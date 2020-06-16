В городе Белая Церковь Киевской области случилось происшествие. Так, мальчик 2008 года рождения залез на вагон поезда и погиб в результате удара электротоком. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"16 июня в 14:45 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале города Белая Церковь на вагон вылез ребенок, после чего его сразу ударило током", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию спасатели установили, что на вагоне лежит обгоревшее тело мальчика 2008 года рождения, на котором находились провода под напряжением.

"После отключения линии электропередач от напряжения, работники ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли тело погибшего из товарного вагона", - добавляется в сообщении.

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