У Парижі сльозогінним газом розігнали протест медпрацівників [ Редактировать ]
Силовим розгоном зі сльозогінним газом завершилися протести медиків у Парижі. Сама акція була мирною. Однак до медпрацівників долучилися агресивні молодики - вони перекинули автівку, підпалили сміттєвий контейнер та чинили провокації. Щонайменше шістнадцятьох хуліганів затримали.
Загалом, на мітинг вийшло кілька тисяч людей. Французькі медики вже котрий місяць поспіль вимагають поліпшення умов праці та підвищення зарплатні.
Аміната Діалло, медпрацівниця:
Як медпраціниця з майже одинадцятирічним стажем, я заробляю лише 1450 євро на місяць - це принизливо. Ми працюємо від восьмої ранку до восьмої вечора, не бачимо своїх сімей. У нас підірвані спини, бо ми піднімаємо важке. А нашу роботу не цінують. Лікарня функціонує як конвеєр, а ми просто "фабричні робітники".
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