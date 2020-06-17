Силовим розгоном зі сльозогінним газом завершилися протести медиків у Парижі. Сама акція була мирною. Однак до медпрацівників долучилися агресивні молодики - вони перекинули автівку, підпалили сміттєвий контейнер та чинили провокації. Щонайменше шістнадцятьох хуліганів затримали.

Загалом, на мітинг вийшло кілька тисяч людей. Французькі медики вже котрий місяць поспіль вимагають поліпшення умов праці та підвищення зарплатні.

Аміната Діалло, медпрацівниця: