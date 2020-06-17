В Україні стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Минулої доби померла 31 людина. COVID-19 підтвердили у 758 нових пацієнтів. З початку поширення епідемії в країні вірус підхопили понад 33 тисячі осіб. З них майже 15 тисяч одужали, 943 випадки стали летальними.

Найгірші показники щодо інфікування, за підсумками учорашнього дня, на Львівщині, Закарпатті та на Буковині. У МОЗ вчергове закликали українців серйозніше ставитись до власного здоров'я.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: