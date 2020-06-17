В Україні зафіксували новий анти-рекорд захворювань на COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Минулої доби померла 31 людина. COVID-19 підтвердили у 758 нових пацієнтів. З початку поширення епідемії в країні вірус підхопили понад 33 тисячі осіб. З них майже 15 тисяч одужали, 943 випадки стали летальними.
Найгірші показники щодо інфікування, за підсумками учорашнього дня, на Львівщині, Закарпатті та на Буковині. У МОЗ вчергове закликали українців серйозніше ставитись до власного здоров'я.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Знову сьогодні два таких собі анти-рекорди поставлено. Це по кількості захворювань і по кількості людей, які померли за одну добу: 31 людина, яка пішла з життя через коронавірусну хворобу COVID-19. Звертаюся до вас, шановні українці: COVID-19 - це не іграшки, не треба до нього відноситись легковажно, дотримуйтесь тих правил, тих рекомендацій, про які завжди наголошує МОЗ - користуйтесь масками, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Ви бачите статистику, яка кожного дня надається МОЗ-ом і вона останній тиждень - дуже сумна.
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