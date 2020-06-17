Отмена пробного ВНО: утвердили порядок возврата денег [ Редактировать ]
Кабинет министров утвердил порядок начисления средств за отмену пробного внешнего независимого оценивания. Возвращать средства будут через отделения "ПриватБанка" в ближайшее время. Об этом в ходе заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что участники пробного ВНО получат сообщение от банка с информацией о зачислении средств, если они имеют банковскую карточку, или о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении "ПриватБанка".
Сейчас нет никаких оснований для отмены основной сессии ВНО. Оно состоится по определенному плану. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию, и они его получат.
Так, за участие в пробном ВНО каждый участник уплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет.
Ранее мы писали, когда решат вопрос о проведении ВНО.
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