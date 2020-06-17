1 сентября не в школах: как изменится учебный процесс [ Редактировать ]
Кабмин рассматривает возможность изменения организации образовательного процесса в новом учебном году в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в программе деятельности Кабинета Министров, передает mv.org.ua.
В разделе программы деятельности Кабмина "Краткосрочные приоритеты деятельности правительства" есть пункт относительно подготовки образовательных заведений к учебному году 2020-2021 и организации учебного процесса в условиях пандемии. Также Кабмин выделил среди приоритетов организацию дистанционного обучения, завершение учебного года 2019-2020, проведение внешнего независимого оценивания, организацию пробного ВНО в онлайн-режиме, а также вступительной кампании в учебные заведения в 2020 году.
Вполне вероятно, что в условиях пандемии с 1 сентября школьники начнут обучение дистанционно. Дети будут учиться с учетом индивидуального подхода. На период карантина им придется осваивать школьную программу самостоятельно.
В.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий надеется, что в школе будут больше использовать технологии дистанционного обучения и это позволит постепенно перейти к другому формату обучения, в котором будет использована и классно-урочная система, и технология смешанного обучения.
Глава МОН отметила, что учителям образовательных учреждений до конца июня будут предоставлены рекомендации относительно планирования структуры следующего учебного года. По ее словам, будет "корректирующее обучение", с помощью которого учителя смогут определить, насколько ученики освоили материал, который они изучали дистанционно во время карантина. То есть предусматривается исключительно индивидуальный подход к каждому ученику.
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