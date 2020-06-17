Авіакатастрофа в Одесі: пілот запросив посадку та зник з ефіру [ Редактировать ]
У передмісті Одеси впав легкомоторний літак. Обидва пілоти, що були на борту загинули. Командир польоту помер на місці, а його помічник за кілька годин у лікарні. Літак "Дельфін" саме проходив сертифікаційне випробування.
Відомо, що політ мав тривати годину, але вже на двадцатій хвилині командир повідомив про необхідність аварійної посадки і після цього зв'язок із бортом втратили. Причини трагедії з'ясовує комісія. Літак "Дельфін" належав Одеському авіаційному заводу і був його власною розробкою.
Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області:
Версій декілька: в тому числі про те, що пілоту стало погано коли він знаходився за штурвалом, в результаті чого і могли виникнути вказана подія.
по теме
В Одессе упал самолет: есть жертвы
На момент аварии в самолете находились двое мужчин
Обвал житлового будинку: в "Опозиційній платформі - За життя" обурені масовою забудовою історичної зони Одеси
В Одесі обвалився черговий будинок із людьми - чи можна було передбачити аварію, і до чого тут епідемія незаконних забудов у місті?
ДТП на Вінниччині: нетвереза водійка розчавила чотирьох дітей
Жінка розверталася заднім ходом і не помітила дітей, які гралися біля сусідського подвір'я - рівень алкоголю в її крові перевищував норму в п'ять разів
На Одещине задержали похитителя домашних животных
Ему грозит до 8 лет лишения свободы
На проспекте Победы в Киеве произошло массовое ДТП (видео)
На проспекте Победы столкнулись сразу 6 автомобилей