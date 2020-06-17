У передмісті Одеси впав легкомоторний літак. Обидва пілоти, що були на борту загинули. Командир польоту помер на місці, а його помічник за кілька годин у лікарні. Літак "Дельфін" саме проходив сертифікаційне випробування.

Відомо, що політ мав тривати годину, але вже на двадцатій хвилині командир повідомив про необхідність аварійної посадки і після цього зв'язок із бортом втратили. Причини трагедії з'ясовує комісія. Літак "Дельфін" належав Одеському авіаційному заводу і був його власною розробкою.

Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області: