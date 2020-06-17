Дієго зараз у розквіті сил, адже ці гіганти живуть до двохсот років

Столітню черепаху, що врятувала свій вид від вимирання, випустили на волю. На Галапагоські острови повернувся чотирьохсот-кілограмовий черепашачий патріарх - Дієго.

Завдяки його велелюбності - у межах програми розведення цих плазунів - на світ з'явилося 800 малят. Це 40 відсотків популяції. Дієго зараз у розквіті сил, адже ці гіганти живуть до двохсот років.

Тож має нагоду ще примножити своє потомство. Разом з ним у дику природу повернулися 14 побратимів, які кількадесят років у неволі невтомно "працювали" над відновленням свого роду.