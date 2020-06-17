Черепаху-спасителя випустили на волю [ Редактировать ]
Столітню черепаху, що врятувала свій вид від вимирання, випустили на волю. На Галапагоські острови повернувся чотирьохсот-кілограмовий черепашачий патріарх - Дієго.
Завдяки його велелюбності - у межах програми розведення цих плазунів - на світ з'явилося 800 малят. Це 40 відсотків популяції. Дієго зараз у розквіті сил, адже ці гіганти живуть до двохсот років.
Тож має нагоду ще примножити своє потомство. Разом з ним у дику природу повернулися 14 побратимів, які кількадесят років у неволі невтомно "працювали" над відновленням свого роду.
по теме
Калюжа на місці водойми: кияни просять врятувати унікальне озеро "Синє"
Науковці кажуть: просто почистити водойму або долити у неї води - не можна. Чому? Та як зберегти давнє озеро?
В Еквадорі вулкан прокинувся і димить
А в Еквадорі прокинувся вулкан Сангай. Гора викинула в небо стовп диму й попелу майже на три кілометри. Пил засипав 16 міст поблизу. Подекуди перекрили рух транспорту.
Брудні наслідки пандемії: захисні маски та рукавички засмічують світовий океан
"Тривалість життя" маски 450 років, тому таке сміття є бомбою сповільненої дії для планети, якщо не вжити негайних заходів
"Голубя-шпиона" посадили в тюрьму
Птица провела три года в тюрьме за ложное обвинение
Жителі Закарпаття потерпають від стихійних сміттєзвалищ
Купи сміття стали звичним краєвидом для гірських сіл України. Лише на Закарпатті сотні стихійних сміттєзвалищ. І тільки з десяток діючих полігонів - та й ті заповнені. Як вирішити питання відходів?