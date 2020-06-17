Негода в Україні: синоптики обіцяють грози, град та шквальний вітер [ Редактировать ]
Затоплені дороги, зруйновані мости та повалені дерева. Україною несеться негода. Сьогодні - заливало Київ. Як люди намагаються впоратися зі стихією та наскільки великими будуть збитки, дивіться - далі.
Майже тиждень на Буковині не вщухають зливи. Найбільше збитків у гірському селі Розтоки - там підтопило понад пів сотні будинків. Зруйнувано дамбу в селі Банилів. Берег річки Черемош укріплювали цілу ніч. А це вже село Тисовець.
Дивіться, це з лісу пішла вода - піднімається досить стрімко.
До критичної позначки було зовсім трохи.
Василь Коваль, староста села Тисовець:
Люди дуже переживають, стараються і до сусідів йти - виганяти техніку і машини. Бо знають, як піде дощ - після того треба тижні два, щоб то все розгребти.
Місцеві пригадують: 2010 стало 40 хвилин, щоб вода затопила все довкола. Тоді знесло чи не всі мости. А єдина дорога в селі - досі не відремонтована.
Василь Коваль, староста села Тисовець:
Після кожного руйнування шматок дороги зсувається, вода вимиває, підтоплює ту хатину.
Учорашні дощі знесли єдиний міст. 11-річний Вадим скаржиться - не може тепер дійти до магазину.
По воду і хліб, а кладки нема. А навкруг йти - це дуже довго.
Місцеві так нажахані стихією, що тримають напоготові документи і цінні речі.
Василь Тодеренчук, сільський голова Великого Кучурова:
Малий дощ - хто вздовж річки - маленька проблема, а вони вже думають над тим, що має бути. Машини приїжджають на ту територію, де не їдуть, бо в минулому році дві чи три машини затопило. Якщо не буде зараз підтримки державного бюджету чи обласного, нам буде дуже важко вийти з цієї ситуації.
До збитків на десятки мільйонів гривень готуються у місцевому управлінні водних ресурсів. Дамби треба негайно укріплювати. Ремонту потребують 24 кілометри захисних споруд. А грошей бракує.
Олександр Рошко, заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет:
Фінансування за останні 6 років відбулося в розмірі 3%.
На Закарпатті велика вода знесла міст у прикордонному з Польщею селі Лубня. Понад дві сотні людей лишилися відірваними від світу. Затопило 4 села на Рахівщині. Зокрема селевий потік поламав дерева, розмив дорогу в селі Стримба.
Води натекло і в центрі Ужгорода. Там молодик влаштував заплив у дощовій воді. А на переїзді під залізничним мостом потонув автомобіль.
Федір Філіп, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ДСНС у Закарпатській області:
Випала дуже велика кількість опадів і водовідна система просто була неспроможна проводилися відкачка води з двох підвальних приміщень.
На Дніпропетровщині найбільше постраждали жителі Кам'янського. Потужний вітер викорчовував дерева-велетні. Під гілками опинилися не тільки автівки, а й перехожі. Постраждало четверо людей. Найбільше - п'ятдесяти п'ятирічна жінка.
Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова:
Переломы позвонков, обеих костей голени, тяжелое состояние. Она уже пришла в сознание. Уже начинает говорить, но, к сожалению, черепно-мозговая травма, которая присутствует, не дает ей вспомнить всех моментов происшедшего.
Пронеслася гроза і у столиці. Затопило кілька вулиць. Рятувальники попереджають: негода не відступить. Майже по всій країні, крім крайнього сходу, очікуються град і шквальний вітер.
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